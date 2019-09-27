Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Silivri halkı geceyi parklarda geçiriyor Video

Silivri halkı geceyi parklarda geçiriyor Video

Çadırda kalanlardan görüntü

Polis Deprem Bild Polis Ekipleri 

-Semaver yakanlardan görüntü
-Uyuyanlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da yaşanan depremin ardından evlerine gitmekte tereddüt eden vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçiriyor. İstanbul Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem kentteki vatandaşları tedirgin etti. Deprem sonrasında evlerinden ve işyerlerinden çıkan vatandaşlar saatlerin ilerlemesi rağmen evlerine dönmekte tereddüt ediyor. Artçı sarsıntıların devam ettiği Silivri’de saatler gece yarısını geçmesine rağmen çok sayıda vatandaş evlerine dönmek istemeyip, geceyi parklarda geçiriyor. Cumhuriyet Parkında toplanan vatandaşların kimisi kilim serip üzerinde otururken, bazıları ise kurdukları çadırda uyumayı tercih etti. Öte yandan vatandaşların toplandığı bölgelerde gezen polis ekipleri ise, araçtan yaptıkları anonslarla, vatandaşların şüpheli şahısları bildirmelerini ve değerli eşyalarını yanlarından ayırmamaları uyarısında bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı