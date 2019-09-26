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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine çadır kuruldu Haberi

Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine çadır kuruldu Haberi

çadır görüntüsü

Hastane Ambulans Helikopter Deprem Helikopter 

-detaylar

( İSTANBUL )- Hastaneye tedbiren ambulans helikopter indi İSTANBUL

- Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından. Hastanenin yanına tedbir amacıyla ambulans helikopter indi. Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi'nde bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Hastanenin bahçesine çadır kuruldu. Ayrıca hastanenin yanına tedbir amaçlı ambulans helikopter indi. (ÖY-
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