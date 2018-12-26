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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Silivri'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - İSTANBUL

Silivri'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D100 karayolundan Edirne istikametine seyreden bir otomobil, Mimarsinan Mahallesi mevkisinde yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.Bu sırada arkadan gelen ve fren yapan araçlar birbirine girdi. 34 ABN 495, 59 TL 090 ve yabancı plakalı otomobiller ile 59 PM 628 plakalı panelvan tipi aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Hastane Trafik Kazası 

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