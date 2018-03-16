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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Silivri'de yoğun sis - İSTANBUL

Silivri'de yoğun sis - İSTANBUL

- D100'den görüntüler - Silivri sahilinden detaylarSilivri'de yoğun sis - Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştüİSTANBUL (AA) - Silivri'de görülen sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.Sabah saatlerinden itibaren ilçede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.Sürücüler, herhangi bir kazaya mahal vermemek için farlarını açarak, düşük hızla ilerledi.Trafiği olumsuz etkileyen sis dolayısıyla ilçe merkezindeki binalar da neredeyse görünmez hale geldi.Sisin ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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