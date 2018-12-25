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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Silivri'de yangın - İSTANBUL Video

Silivri'de yangın - İSTANBUL Video

- İtfaiye ekibinin yanan barakaya ulaşmaya çalışması - Barakadan yükselen alevler - Bir görgü tanığının konuşması - Ekiplerin barakada çıkan yangına müdahale etmesiSilivri'de yangın - Ağaçlık alanda bulunan bir barakada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ettiİSTANBUL (AA) - Silivri'de bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de ağaçlık alanda bulunan bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Silivri itfaiye ekipleri, yangın ağaçlık alanda çıktığı için bu bölgeye yaya olarak ulaştı.Kısa sürede alevleri söndüren ekipler, barakada yaptıkları incelemede olay sırasında içeride kimsenin bulunmadığını belirledi.Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Görgü Tanığı Ağaçlı Yükselen Yangına Müdahale 

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