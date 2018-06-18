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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Silivri’de yağmur baskına neden oldu İzle

Silivri’de yağmur baskına neden oldu İzle

Su basan iş yerinden görüntü

Sağanak Yağış Bild Yurt Dışı 

-İş yeri sahibi röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Silivri’de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, araç trafiğini olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerine de su baskınlarına sebep oldu. Yeni mahalle Varnalı Caddesi üzerinde plastik ambalaj makinaları imalatı yapan iş yerinde baskından etkilendi. İş yerinde bulunan tüm teçhizatın sular altında kalırken, işletme sahibi 10 gün sonra yurt dışına göndermeyi planladığı makinayı nasıl göndereceğini düşünüyor. İşletme sahiplerinden Fikret Türker “Biz burada makine imalatı yapıyoruz. Yarım saatlik yağış sonrasında iş yerimiz bu hale geldi.10 gün sonra Çek Cumhuriyeti’ne makine gönderecektik, şu vaziyette gönderemeyeceğiz. İşletmemizde hiçbir şeye elimizi süremiyoruz. Yağış esnasında çoluk çocuk geldik kurtarabildiğimizi kurtardık ancak büyük makineler kaldı. Komple elektrik aksamımız gitmiş durumda, makinelerimiz ne halde onu da bilemiyoruz. Hasarımızı tespit etmek 10 günümüzü bulacak. Nereyi aradıysak bayram ve Pazar dolayısıyla kapalı, elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz” dedi.

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