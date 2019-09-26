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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silivri’de vatandaşlar parklarda battaniyeye sarılı şekilde bekliyor

Silivri’de vatandaşlar parklarda battaniyeye sarılı şekilde bekliyor

Vatandaşlar detay

Sarılar Belediye Başkanı Deprem Akalan 

-belediye başkanı vatandaşlar ile görüşme
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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri’de vatandaşlar parklarda battaniyeye sarılı bir şekilde beklemeye devam ediyor. Silivri’de depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte kendini dışarı attı. İlçede bulunan parklara akın eden vatandaşların yanlarına gece kullanmak üzere yatacak malzeme aldığı görüldü.
Bazı vatandaşların yanlarında getirdikleri battaniyelere sarılarak parkta beklediği görüldü.
Öte yandan parklarda bulunan vatandaşlara gece saatlerinde Kızılay tarafından çorba dağıtılacağı öğrenildi.
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