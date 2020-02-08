Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Silivri’de vatandaşlar karın tadını çıkardı

Silivri’de vatandaşlar karın tadını çıkardı

Kar yağışından görüntü

Dolar Allah Kar Yağışı 

-Vatandaşlardan görüntü
-Çatalca ve Silivri kar görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da beklenen kar yağışının ardından Silivri’de bazı vatandaşlar sokağa çıkarak çocuklarıyla karın tadını çıkarttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı.
Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oldu. Çatalca ve Silivri’nin bazı köyleri kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, vatandaşlar sokağa çıkarak çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkarttı. Karın tutmasıyla birlikte de kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışından dolayı mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, "Burası Silivri’nin en yüksek yeriymiş, o yüzden geldik. Gerçekten de tutmuş, bizim orası daha tutmadı. Çok mutluyuz. Çocuklarda oynamak istiyordu, ama onlar uyudu. inşallah yarın kar dolarda onlarda oynarlar” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı