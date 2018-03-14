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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Silivri'de trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL

Silivri'de trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL

- Kaza yerinden görüntülerSilivri'de trafik kazası: 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Silivri'de Tem Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.TEM Otoyolu Kınalı mevkisi Edirne istikametinde Bahadır T'nin idaresindeki 39 AU 876 plakalı kömür yüklü kamyon, Yıldırım T'nin idaresindeki 39 DY 420 kamyon ve 41 TD 507 Güngör D'nin yönetimindeki beton yüklü kamyon çarpıştı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan kömür yüklü kamyonun sürücüsü Bahadır T. sağlık ekipleri tarafından Silivri'deki özel hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Trafik akışı araçların çekilmesiyle normale döndü.

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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