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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Silivri'de tadilat yapılan evin çatı katı alev alev yandı

Silivri'de tadilat yapılan evin çatı katı alev alev yandı

Çatının alev alev yanması

Çatı Katı Trol 

-İtfaiye ekibi
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri'de çatısında tadilat yapılan bir evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler evin üst katını tamamen sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, Silivri Büyükkılıçlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilat yapılan bir evine çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek evin üst katını tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, evin üst katı tamamen yandı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
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