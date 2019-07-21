Silivri'de tadilat yapılan evin çatı katı alev alev yandı

-İtfaiye ekibi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Silivri'de çatısında tadilat yapılan bir evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler evin üst katını tamamen sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, Silivri Büyükkılıçlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilat yapılan bir evine çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek evin üst katını tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, evin üst katı tamamen yandı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

