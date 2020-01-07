Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Silivri’de şiddetli rüzgar iş yerinin çatısını uçurdu

Silivri’de şiddetli rüzgar iş yerinin çatısını uçurdu

Çatının görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Şiddetli Rüzgar 


- Silivri’de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş yerinin çatısı park halindeki bir aracın üzerine uçtu. Araçta maddi hasar oluştu. İki gündür şiddetini arttırarak devam eden rüzgar İstanbul genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Silivri Sanayi sitesinde şiddetli rüzgara dayanamayan iş yerinin çatısının üzerindeki saç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Çatıdan kopan saç, çevredeki esnaflar tarafından araç üzerinden kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
FETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 GözaltıFETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 Gözaltı
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Ceren Özdemirin Son GörüntüleriCeren Özdemirin Son Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı