Silivri'de sıcaktan bunalanlar denizde serinledi - İSTANBUL
- Silivri'de sıcaktan bunalanlar denizde serinledi - Denize girenlerden detaylarSilivri'de sıcaktan bunalan çocuklar denizde serinlediİSTANBUL (AA) - Silivri ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, denize girdi.Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü ilçede, sıcaktan etkilenen çocuklar, dalgakıran mevkisinde denize girerek serinledi.Bazı vatandaşlar park ve bahçelerde ağaçların gölgesinde serinlerken bazıları da sahilde yürüyüş yaptı.
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