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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Silivri'de Şantiyede Yangın - İSTANBUL Video

Silivri'de Şantiyede Yangın - İSTANBUL Video

- Silivri'de şantiyede yangın - Yangından detaylar - İtfaiye araçların çamura saplanması ve kurtarma çalışmaları - Genel ve detaylarSilivri'de şantiyede yangınİSTANBUL (AA) - Silivri'de işçilerin kaldığı yatakhanede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi'nde yapımı devam 5 katlı apartman inşaatında, işçilerin kaldığı odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Silivri itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın söndürülürken şantiye alanında iki itfaiye aracı çamura saplandı. İtfaiye erleri küreklerle aracın lastik bölgesindeki çamurları almaya çalıştılar. Çalışmalar yetersiz kalınca olay yerine itfaiyenin kurtarıcı aracı sevk edildi.Araçlar bulundukları yerden kurtarıldı.

İtfaiye Aracı Bild Gesi 

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