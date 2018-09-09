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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Silivri'de sağanak yağış - İSTANBUL

Silivri'de sağanak yağış - İSTANBUL

- Genel detaylar - İtfaiye ekiplerinden detaylar - Vatandaş görüntüsüİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul 'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış bazı ilçeler'de hayatı olumsuz etkili oldu.Büyükçekmece Güzelce mahallesinde sağanak yağıştan dolayı ev ve iş ile caddeler sular altında kaldı.Bölge'ye Mimarsinan İtfaiye ekipleri ile Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince sular altında kalan evler'de su tahliyesi gerçekleştirdi. Yağıştan dolayı iş yerleri sular altında kalan esnafları eşyaları dışarıya çıkartarak daha sonra su tahliyesi ile temizlik çalışması yaptı.Sağanak yağışın etkili olduğu Güzelce mahallesindeki iş ve bazı evlerde hasar meydana geldi. - Silivri'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilediSağanak yağışın etkili olduğu bir başka adres ise Silivri oldu. Silivri'de sağanak yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar durak ve bina girişleri gibi alanları tercih etti. Bazı araçlarla ise sağanak yağışın bitmesini yol kenarında durarak bekledi.İlçe'de yer yer caddeler su birikintileri oluştu.

Sağanak Yağış 

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