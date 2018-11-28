Silivri'de sağanak - İSTANBUL

- Silivri sahilinden detay - Çarşı merkezinden detaylar - Trafikten detaylar - Genel detaylarSilivri'de sağanakİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Avrupa Yakası'nda Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece'de sağanak etkili oluyor.Vatandaşlara zor onlar yaşatan yağış nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Sahildeki bazı balıkçı tekneleri su alırken, bazı tekne sahipleri de brandalarla teknelerini koruma çalıştı.Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.