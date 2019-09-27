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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Silivri'de riskli bulunan cami mühürlendi

Silivri'de riskli bulunan cami mühürlendi

CAMİDEN GÖRÜNTÜLER

Deprem Bild Hasar Tespit 

-MÜHÜRLENMİŞ KAPIDAN GÖRÜNTÜ

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri'nin Semizkumlar Mahallesinde bulunan Nevşehirliler Camii, deprem sonrası oluşan çatlaklar nedeniyle mühürlendi. Silivri merkezli deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına devam edilirken bazıları kamuya ait birçok bina ve tesis risk nedeniyle mühürlenerek boşaltıldı. Semizkumlar Mahallesi'nde bulunan Nevşehirliler Camiinde de deprem nedeniyle derin çatlaklar meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan incelemede riskli olabileceği değerlendirilen cami ibadete kapatıldı. Cami imamı tarafından cemaate anonsla yapılan duyuruda caminin oluşan hasar nedeniyle ibadete ve ziyarete kapatıldığı bildirildi.
Bu duyurunun ardından yetkililer caminin giriş kapılarını mühürleyerek camiyi kapattı. (YE- ÖY-
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