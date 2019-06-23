Silivri'de oyunu kullanan denize akın etti - İSTANBUL
- Denize giren vatandaşlardan detaylarİSTANBUL (AA) - Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra denize akın ettiBirçok ilçesinden oylarını kullandıktan sonra Silivri'ye gelen vatandaşlar, plajlarda yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları sık sık uyardı.
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