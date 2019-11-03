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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Silivri’de kepek yüklü tırın lastikleri alev aldı

Silivri’de kepek yüklü tırın lastikleri alev aldı

Tırdan görüntü

Polis Tır Şoförü Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntü
-Yoldan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- TEM Otoyolu Kavaklı Mevkiinde kepek yüklü tırın lastikleri bir anda alev alarak yanmaya başladı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dorsede maddi hasar meydana geldi. Yangın, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavaklı mevkiinde seyir halindeki tırda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sırbistan’dan yüklediği kepekleri Çatalca Gümrük noktasına götüren tırın dorsesinin lastikleri bir anda alev alarak yanmaya başladı.
Lastiklerden dumanlar çıktığını gören tır şoförü, aracı durdurarak yangına müdahale etmeye çalışırken, trafikteki diğer sürücüler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri TEM Otoyolunda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.
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