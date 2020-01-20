Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Silivri'de kar yağışı başladı Haberi

Silivri'de kar yağışı başladı Haberi

Parktan detay

Kar Yağışı 

-Araçtan detay
-Kar temizleme aracının çalışması
-Detaylar
-ar yağışı görüntüsü
-Beyaza bürünen yollar

( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL

- Silivri'nin yüksek mahallelerinde kar yağışı başladı.
İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle, bazı yollar beyaza büründü. Kar yağının özellikle Silivri Kurfallı, Akören, Büyüksinekli mahallelerinde etkili olduğu görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı