Silivri'de kar yağışı başladı Haberi

- Silivri'nin yüksek mahallelerinde kar yağışı başladı. İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle, bazı yollar beyaza büründü. Kar yağının özellikle Silivri Kurfallı, Akören, Büyüksinekli mahallelerinde etkili olduğu görüldü.
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