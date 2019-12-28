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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Silivri’de kar yağışı başladı

Silivri’de kar yağışı başladı

Kar yağışından görüntü

Cep Telefonu Kar Yağışı 

-Vatandaşlar sevinci
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri’de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da etkisin gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde ve Silivri’nin bazı mahallerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Başlayan kar yağışı Silivri’nin Kadıköy Mahallesindeki vatandaşlarda sevince neden oldu. Kadıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, kendisini kaydeden cep telefonuna, “Bugün Kadıköy Mahallesinde karla buluştuk, geçen sene hiç kar yağmadı, bu sene karla buluştuk, mikroplar ölür. Bu karın gelmesi çiftçilerimize de iyi olur” diyerek mutlu olduğunu söyledi.


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