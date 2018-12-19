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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Silivri'de kar etkili oluyor - İSTANBUL

Silivri'de kar etkili oluyor - İSTANBUL

- Silivri'de kar etkili oluyor - Değirmenköy mahallesinden detaylar - Çanta mahallesinden detaylar - Gümüşyaka mahallesinden detaylar - Silivri Merkez'den detaylar - Genel ve detay görüntülerİSTANBUL (AA) - Silivri'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul 'un Silivri ilçesine bağlı, Değirmenköy, Gümüşyaka ve Çanta mahalleleri etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.Kar yağışını fırsat bilen çocuklar arkadaşlarıyla kar topu oynayarak kardan adam yaptılar.Gümüşyaka ve Değirmenköy mahalleleriyle ile TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar Topu Kardan Adam Kar Yağışı 

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