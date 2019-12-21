Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Silivri'de kafe ve restoranlarda tütün ürünleri denetimi yapıldı - İSTANBUL

Silivri'de kafe ve restoranlarda tütün ürünleri denetimi yapıldı - İSTANBUL

- Kafe ve restoranlarda gerçekleştirilen denetimlerden görüntüler - Yasağa uymayan bir kişiye ceza kesilmesiİSTANBUL (AA) - Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan denetim ekibi, kafe ve restoranlarda tütün ürünleri denetimi yaptı.Silivri sahilinde bulunan kafe ve restoranlara gelen denetim ekibi, uyarıcı levhası olmayan iş yerlerinin yetkililerine uyarıda bulundu.Denetim sırasında yasak olmasına rağmen sigara içildiği belirlenen bir iş yerine 3 bin 500 lira, tütün ürünü kullanan vatandaşa ise 153 lira para cezası kesildi.Denetime, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk ve İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu da katıldı.

Para Cezası Sigara Rtürk 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı