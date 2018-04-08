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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Silivri'de hamsi ve horon festivali düzenlendi - İSTANBUL

Silivri'de hamsi ve horon festivali düzenlendi - İSTANBUL

- Genel detaylarSilivri'de hamsi ve horon festivali düzenlendiİSTANBUL (AA) - Silivri Rizeliler Derneği'nce 4. Hamsi ve Horon Festivali düzenlendi.
Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivale katılanlar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon tepti.Etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekilli Tülay Kaynarca, DP Silivri İlçe Başkanı Halide Avlu, iş adamı Sedat Peker, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Festivalde vatandaşlara yaklaşık 5 ton hamsi dağıtıldı. Ayrıca etkinlik alanında yöresel stantlar kurularak baklava, mıhlama, ekmek, sucuk gibi çeşitli ürünler satıldı.

Zelil Festival 

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