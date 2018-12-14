Silivri’de hafif ticari araç kamyona çarptı: 5 yaralı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Silivri’de seyir halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araç içerisindeki 5 kişi yaralandı. Kaza, Silivri Gümüşyaka Mahallesi’nde bulunan jandarma karakolu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silivri istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın içinde bulunan 4 kişi yaralanırken, bir kişi ise bulunduğu yerde sıkışarak yardım bekledi. Kazayı gören trafikteki sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan yaralıyı kurtardı. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı bölgeden kurtarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yaralılardan 3’ü Silivri Devlet Hastanesine, 2’si özel çevrede bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

