Silivri'de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

-Silivri klasöründe



( İSTANBUL - ÖZEL)- Kontrolden çıkan aydınlatma direğine çarptı İSTANBUL



- Silivri Gümüşyaka'da kontrolden çıkan aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı. Kaza, sabah 06:00 sıralarında D-100 Karayolu Silivri Gümüşyaka'da bir tatil sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 YA 327 plakalı araç sürücüsü Yusuf K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle araç içerisinde bulanan sürücü Yusuf K. yaralanırken diğer yolcu Osman K. bulunduğu yerde sıkışarak hayatını kaybetti. Sıkışan şahıs ve yaralı sürücü olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekiplerince çıkarılarak olay yerinde hazır olan sağlık görevlilerine teslim edildi. Öte yandan kaza sebebiyle yola devrilen aydınlatma direği İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

