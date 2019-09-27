Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Silivri'de depremde hasar gören anaokulu mühürlendi

Silivri'de depremde hasar gören anaokulu mühürlendi

Çeltik Anaokulu'ndan görüntü

Deprem 

-Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu'ndan görüntü
-Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu'ndan görüntü
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri'de depremde hasar gören Çeltik Anaokulu mühürlendi. Depremde zarar gördüğü belirlenen Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu ve Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu'nda ise eğitime ara verildi.
Silivri açıklarında dün saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Vatandaşların sokağa döküldüğü depremde bazı binalar da hasar gördü. Depremde duvarları çatlayan Çeltik Anaokulu yetkililer tarafından mühürlendi. Depremde zarar gördüğü belirlenen Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu ve Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulunda ise eğitime ara verildi.
Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu'nun 138 öğrencisi, Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu'nun ise 115 öğrencisi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı