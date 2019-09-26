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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silivri'de deprem anında yaşanan panik kamerada

Silivri'de deprem anında yaşanan panik kamerada

-güvenlik kamerası-

Deprem Kamera Güvenlik Kamerası Deprem Anı 

-vatandaşların koşması
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri'de deprem anında sokaklarda yaşanan panik kameralara yansıdı. Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı. Sokakta olan vatandaşlar ise korkuyla sağa sola koşturdu. Silivri'de vatandaşların deprem anında panik içinde sokakta koştuğu anlar kameralara yansıdı.
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