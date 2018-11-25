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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Silivri'de cinayet - İSTANBUL Video

Silivri'de cinayet - İSTANBUL Video

- Silivri'de cinayet - Silivri Devlet Hastanesi acil girişindeki kalabalıktan detaylar - Cenaze aracından detaylar - Polis ekiplerinden detaylarSilivri'de cinayet - Silivri'de iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdiİSTANBUL (AA) - Silivri'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada Candemir Çakmak (27) kalbinden bıçaklandı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Çakmak kurtarılamadı.Çakmak'ın cesedi Adlı Tıp Kurumuna sevk edildi.Olaydan sonra kaçan şüpheli aranıyor.

Kalaba Alabalık Sağlık Ekipleri Cinayet 

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