Silivri'de cinayet (2) - İSTANBUL İzle

- Olaydan hemen sonra ilk görüntülerSilivri'de cinayet - Silivri'de iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdiİSTANBUL (AA) - Silivri'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada Candemir Çakmak (27) kalbinden bıçaklandı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Çakmak kurtarılamadı.Çakmak'ın cesedi Adlı Tıp Kurumuna sevk edildi.Olaydan sonra kaçan şüpheli aranıyor.