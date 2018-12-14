Silivri’de bir iş yerine ait depo alev alev yandı



- Silivri’de bir işyerine ait depoda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, Demirci durağında bulunan bir depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir işyerine ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede depoyu sararken, alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, çevrede bulunan işyerlerine sirayet etmemesi için uzun süre uğraştı. Yapılan çalışmaların ardından depoda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

