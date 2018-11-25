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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Silivri’de bıçaklı kavga: 1 ölü Video

Silivri’de bıçaklı kavga: 1 ölü Video

Bıçaklanan kişiden görüntü

İlk Müdahale Çay Ocağı Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşların yardım etmesi
-Ölen şahsın fotoğrafları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri’de çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Candemir Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Silivri Fikret Gündoğan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeni açtığı çay ocağında müşterilerine hizmet veren Candemir Ç. ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgada Candemir Ç. aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan genç adam, Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı. Candemir Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi 3 kişi kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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