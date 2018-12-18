Silivri’de baca yangını paniğe neden oldu

-Söndürülmesinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Silivri’de bulunan bir binanın bacasında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Silivri Alibey Mahallesi Kartal Sokak üzerinde bulunan bir banın bacasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan bir binanın bacasında yangın çıktı. Soğuk havada sobaların yakılmasıyla birlikte çıkan yangını fark eden vatandaşlar kendini sokağa attı. Korkulu anların yaşanmasına neden olan baca yangının mahalleyi sokağa döktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

