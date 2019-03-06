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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Silivri'de ahşap ev yangını - İSTANBUL

Silivri'de ahşap ev yangını - İSTANBUL

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiİSTANBUL (AA) - Silivri'de iki katlı ahşap ev yandı.Alınan bilgiye göre, Fenerköy Mahallesinde bulunan 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine Silivri İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Ahşap Ev Bild Yangına Müdahale 

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