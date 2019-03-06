Silivri'de ahşap ev yangını - İSTANBUL

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiİSTANBUL (AA) - Silivri'de iki katlı ahşap ev yandı.Alınan bilgiye göre, Fenerköy Mahallesinde bulunan 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine Silivri İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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