Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Silivri'de 3,5 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Silivri'de 3,5 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Yangından görüntü

Bild Ormanlı Helikopter Yangına Müdahale Trol 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri’de iki farklı noktada çıkan yangında 3,5 hektarlık orman kül oldu. Yangın, öğle saatlerinde Silivri Beyciler Mahallesinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Beyciler Mahallesinde bulunan ormanlık alanın iki farklı noktasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durum itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri ise ekiplerin söndürme çalışmaları havadan destek verdi. Orman İşletme Şefliği ekiplerinin de katıldığı müdahalede, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 3,5 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Silivri Orman İşletme Gaye Ercan, söndürme çalışmalarını yakından takip ederek ekiplerin koordinasyonunu sağladı. Jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. (YE- MB-
İlgili Foto Galeriler
Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!
Kocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını YediKocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını Yedi
Avcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga KameradaAvcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga Kamerada
Ankarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 YaralıAnkarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
Fuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon VermişlerFuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon Vermişler
Rizede Toprak Kayması Korkunç KarelerRizede Toprak Kayması Korkunç Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı