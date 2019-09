Silivri Belediye Başkanı Yılmaz 'Çok şükür can kaybımız yok, 8 kişi hafif yaralandı'

- Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Çok şükür can kaybımız yok. 8 kişi panik nedeniyle hafif şekilde yaralandı" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz Silivri Devlet Hastanesi'nde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Deprem şiddeti 5.8. Denizin 7 kilometre altında gerçekleşti. Silivri depremi şiddetli hissetti. Çok şükür can kaybı yok. 8 kişi panik halinde ufak yaralanmalar var. Onlar da ayakta tedavi edildi. Biz incelemelerimize devam edeceğiz. Hasarlı diye ihbar edilen her binaya gidip kontrolleri yapacağız" ifadelerini kullandı.