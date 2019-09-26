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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silivri Belediye Başkanı Yılmaz 'Çok şükür can kaybımız yok, 8 kişi hafif yaralandı'

Silivri Belediye Başkanı Yılmaz 'Çok şükür can kaybımız yok, 8 kişi hafif yaralandı'

Volkan Yılmaz'ın açıklamaları

( İSTANBUL ) Silivri Belediye Başkanı Yılmaz "Çok şükür can kaybımız yok, 8 kişi hafif yaralandı" İSTANBUL

Deprem Trol 


- Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Çok şükür can kaybımız yok. 8 kişi panik nedeniyle hafif şekilde yaralandı" dedi.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz Silivri Devlet Hastanesi'nde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Deprem şiddeti 5.8. Denizin 7 kilometre altında gerçekleşti. Silivri depremi şiddetli hissetti. Çok şükür can kaybı yok. 8 kişi panik halinde ufak yaralanmalar var. Onlar da ayakta tedavi edildi. Biz incelemelerimize devam edeceğiz. Hasarlı diye ihbar edilen her binaya gidip kontrolleri yapacağız" ifadelerini kullandı.
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