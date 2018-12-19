Silivri, Arnavutköy ve Çatalca'da kar yağışı etkili oluyor

-Kar yağışı



( İSTANBUL )- Lapa lapa yağan kar sürücülere zor anlar yaşattı İSTANBUL



- Meteorolojinin uyarılarının ardından Silivri'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle seyir halindeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Park halindeki araçların üzeri ise beyaza büründü. Silivri Çatalça'da kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul genelinde gece boyunca etkili sağanak yağış ve fırtınanın ardından kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle seyir halinde olan araç sürücüleri,zor anlar yaşadı. Park halinde olan araçların üzeri beyaz örtüye büründü.

