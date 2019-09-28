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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem Haberi

Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem Haberi

AFAD bilgi fotoğraf

Deprem 

-arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri açıklarında bugün bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremim 3,8 büyüklüğünde 12 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. Silivri açıklarında yeniden deprem oldu. Bugün saat 14.03'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8 olarak kaydedildi. AFAD, depremin 12 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.
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