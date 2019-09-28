Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Silivri açıklarında bugün bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremim 3,8 büyüklüğünde 12 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. Silivri açıklarında yeniden deprem oldu. Bugün saat 14.03'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8 olarak kaydedildi. AFAD, depremin 12 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

