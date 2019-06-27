Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera Filistin'de - RAMALLAH Haberi
- Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın aracının gelişi - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Pinera'yı karşılaması - Filistin Devlet Başkanlığı binasındaki resmi karşılama töreni - Abbas ve Pinera'nın tokalaşması RAMALLAH (AA) - Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, resmi temaslarda bulunmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine geldi. Pinera, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Filistin Devlet Başkanlığı binasında resmi törenle karşılandı.
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