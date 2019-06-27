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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera Filistin'de - RAMALLAH Haberi

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera Filistin'de - RAMALLAH Haberi

- Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın aracının gelişi - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Pinera'yı karşılaması - Filistin Devlet Başkanlığı binasındaki resmi karşılama töreni - Abbas ve Pinera'nın tokalaşması RAMALLAH (AA) - Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, resmi temaslarda bulunmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine geldi. Pinera, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Filistin Devlet Başkanlığı binasında resmi törenle karşılandı.

Resmi Karşılama Resmi Tören Allah 

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