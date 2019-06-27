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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şili Devlet Başkanı Pinera Filistin'de (2) - RAMALLAH

Şili Devlet Başkanı Pinera Filistin'de (2) - RAMALLAH



: - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın ortak basın toplantısı - Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın basın açıklaması"Siyasi çözüm ekonomik çözümden önce geldiği için Manama'yı boykot ettik" - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas:"Siyasi çözümün, ekonomik çözümden önce geldiğine inandığımız için Bahreyn Çalıştayı'na katılmayı reddettik""Ulusal haklar, satın alınıp - satılan gayri menkuller değil"RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, siyasi çözüm öncelikli olduğu için Bahreyn Çalıştayı'nı boykot ettiklerini belirtti.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile Ramallah 'taki başkanlık ofisinde bir araya geldi.Abbas, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Orta Doğu barışına çözüm iddiasıyla sunduğu "Yüzyılın Anlaşması" planının kabul edilemez olduğuna ilişkin görüşünü yineledi.Şili Devlet Başkanı Pinera da ülkesinin egemen, güvenli tanınmış sınırlar içinde ve özgür bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini ifade ederek, "İsrail ve Filistin halklarının da istediği bu. Tek yöntem, iki devletli çözüm çerçevesinde kapsayıcı ve adil bir barışın sağlanması." dedi.

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