Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - SANTİAGO İzle
- Gösteriden detaylar - Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan detaylarSANTİAGO (AA) - Şili 'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor.Binlerce protestocu, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera hükümetine karşı düzenlenen protesto gösterileri sırasında polisle çatıştı.
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