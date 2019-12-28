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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - SANTİAGO İzle

Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - SANTİAGO İzle

- Gösteriden detaylar - Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan detaylarSANTİAGO (AA) - Şili 'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor.Binlerce protestocu, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera hükümetine karşı düzenlenen protesto gösterileri sırasında polisle çatıştı.

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