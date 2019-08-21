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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sileceği bozulan vatandaşın ilginç çözümü Haberi

Sileceği bozulan vatandaşın ilginç çözümü Haberi

Silecekleri bozuk araç

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Yağmurlu 


- TEM otoyolunda ilerleyen araç sürücüsü silecekleri bozulunca sorunu ilginç bir şekilde çözdü. Aracın arka koltuğunda oturan kadın, sileceklere bağladıkları kumaş parçasıyla sileceği kendisi hareket ettirdi. TEM otoyolunda yağmurlu havada ilerleyen bir otomobilin silecekleri arıza yaptı. Araç sürücüsü bozulan silecekleri çalıştırmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Aracın arka koltuğunda oturan kadın, sileceklere bağladıkları kumaş parçalarını kendisine doğru çekerek sileceği hareket ettirdi. Sileceği bozulan vatandaşların bir ilginç çözümü yoldaki diğer sürücüleri şaşkınlığa düşürdü.
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