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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şile Saklıgöl’de çardağın çöktüğü alanda jandarma incelemelerde bulundu Haberi

Şile Saklıgöl’de çardağın çöktüğü alanda jandarma incelemelerde bulundu Haberi

Jandarma incelemesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Jandarma 


- Şile Saklıgöl’de göl üzerinde bulunan bir çardak çöktü. Çardakta bulunan vatandaşlar göle düştü. Göldeki vatandaşlar itfaiyenin ve çevredekilerin çabaları ile kurtarıldı. Jandarma olay yerinde inceleme yaptı. Şile Saklıgöl’de içerisinde vatandaşların bulunduğu, göl üzerindeki çardak çöktü. O esnada çardakta bulunan vatandaşlar göle düştü. Göldeki vatandaşlar itfaiyenin ve çevredekilerin ortak çabası ile kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
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