Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle göle düşen vatandaşların kurtarılma anları kamerada Haberi

Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle göle düşen vatandaşların kurtarılma anları kamerada Haberi

kurtarma anları

Kamera Cep Telefonu 

-olay yerinden görüntüler
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şile Saklıgöl’de içerisinde vatandaşların olduğu, göl üzerindeki bir çardak çöktü. Çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Vatandaşların kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Şile Saklıgöl’de, içerisinde vatandaşların bulunduğu, göl üzerindeki çardak bir anda çöktü. Çardakta bulunan vatandaşlar göle düştü. Göldeki vatandaşlar itfaiye ve çevredekilerin çabaları ile kurtarıldı. Kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar düştükleri gölden vatandaşlar tarafından kurtarılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Otobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde SıkıştıOtobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde Sıkıştı
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı