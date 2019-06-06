Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle göle düşen vatandaşların kurtarılma anları kamerada

- Şile Saklıgöl’de içerisinde vatandaşların olduğu, göl üzerindeki bir çardak çöktü. Çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Vatandaşların kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Şile Saklıgöl’de, içerisinde vatandaşların bulunduğu, göl üzerindeki çardak bir anda çöktü. Çardakta bulunan vatandaşlar göle düştü. Göldeki vatandaşlar itfaiye ve çevredekilerin çabaları ile kurtarıldı. Kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar düştükleri gölden vatandaşlar tarafından kurtarılıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım