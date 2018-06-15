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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Şile Plajı’ndaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Şile Plajı’ndaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Havadan görüntüler

Yüzme Boğulma Tehlikesi Bayram Tatili Cankurtaran 

-Aktüel görüntüler
-Araçlaradan görünrü
-röportajlar

( İSTANBUL - ÖZEL - HD)- Bayram tatili başladı, Şile plajı doldu, taştı İSTANBUL

- Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren binlerce vatandaş bayramın ilk gününde Şile’deki plaja akın etti. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyen binlerce vatandaşın Şile Plajı’nda oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi. Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren binlerce vatandaş bayramın ilk gününde Şile’ye akın etti. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyen vatandaşların Şile Plajı’nda oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde plajdaki vatandaşların yoğunluğu dikkat çekerken denizde yaşanabilecek herhangi bir boğulma tehlikesine karşı cankurtaranların da botla denizde gezdiği görüldü.
Görüntülerde ayrıca bayram tatili dolayısıyla çok sayıda vatandaşın ilçeye gelmesiyle ilçede vatandaşların araçlarını park etmesi için yer kalmadığı görüldü.
“Gerçekten çok yoğun ve güzel bir yermiş” Plaja ilk defa geldiğini ve bundan sonrada gelmek istediğini dile getiren Arzu Çetin, “Ben buraya ilk defa geliyorum gerçekten çok yoğun ve güzel bir yermiş, herkesin tercih edebileceği bir yer tavsiye ederim. Samsun’dan geliyorum, Sultanbeyli’de oturuyorum. Orada bu şekilde serin bir yer olmadığı için burayı tercih ettik. Gerçekten çok güzel bir yer” dedi.
“Plajın yoğunluğu daha önceki bayramlarla aynı” Ailesiyle tatilin tadını denizde çıkarmak istediğini ancak Şile Plajı’nın her bayram olduğu gibi çok yoğun olduğunu belirten Eren Horoz, “Plajımız güzel herkesin bayramını kutluyoruz. Bayramda değişiklik olsun diye geldik, denizin keyfini çıkartıyoruz. Plajın yoğunluğu daha önceki bayramlarla aynı, İstanbul’un insanı bitmiyor. Şile’yi beğeniyoruz bize yakın olduğu için tercih ettik” diye konuştu.
(HK-EY
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