Şile otoyolunda kaza: 3 yaralı... Araçta sıkışan eşini yalnız bırakmadı

-Yaralananlar ve araçta sıkışan kadının çıkarılması

-Şoförün eşiyle aynı ambulansa binmek istemesi

-Genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Çekmeköy’de Şile otoyolu üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil fidanlığa uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçta sıkışan kadın itfaiyenin çalışmaları sonucunda çıkarıldı. Çekmeköy’de Şile Otoyolunda seyir halinde bulunan Timur Karaman’ın kullandığı 34 ST 5307 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak fidanlığa uçtu. Kazada sürücü Timur Karaman, eşi Dilek Karaman ve otomobilde bulunan Kadir Koca yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan eşini yalnız bırakmadı Kazanın ardından otomobilde sıkışan Dilek Karaman’ı itfaiye ekipleri çıkarmaya çalışırken, kadının kocası Timur Karaman yaralı olmasına rağmen eşini bırakıp gitmek istemedi. Kurtarma çalışmaları sırasında yerde oturan Timur Karaman, sağlık ekiplerinin uyarısına rağmen ambulansa geçmedi. İtfaiye uzun süren çalışmalardan sonra sıkışan Dilek Karaman’ı otomobilden çıkardı. Yaralı kadın otomobilden çıkarılırken, itfaiye zor anlar yaşadı. Bir ara sedye kaymasına rağmen otomobilden alınan Dilek Karaman, ambulansa taşındı. Dilek Karaman ambulansa bindirilirken, yaralı eşi de uyarılara rağmen aynı ambulansa bindi. Kazada yaralanan Timur Karaman, eşi Dilek karaman ve Kadir Koca, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlardan biri, “Önümüzde gidiyordu, bir anda fidanlığa uçup taklalar atmaya başladı.

Biraz hızlıydı” dedi.



