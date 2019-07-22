Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şile’de korkutan orman yangını

Şile’de korkutan orman yangını

olay yerinden görüntü

Ormanlı Cep Telefonu Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-yangına müdahale edilmesi
-röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şile’de ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Helikopterle de havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Helikopter ile yangına müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şile Oruçoğlu mevkiinde saat 16.30 sıralarında ormanlık alanda yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına havadan helikopterle de müdahale edildi. Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken, yaklaşık 5 dekarlık alanın tahrip olduğu öğrenildi. Öte yandan yangına helikopterle müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde helikopter ile orman yangınına havadan müdahale ediliyor.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Aydos Ormanında Vahşi Kadın CinayetiAydos Ormanında Vahşi Kadın Cinayeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı