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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şile'de karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi

Şile'de karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi

drone ile geminin havadan görüntüsü

Argo Kader Kargo Gemisi Şili 

-arşiv

( İSTANBUL - ÖZEL)- Şile'de karaya oturan gemi kaderine terk edildi İSTANBUL

- Şile'de bir yıl önce aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan geminin son durumu havadan görüntülendi. Geminin parçalandığı ve su aldığı görüldü.
Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi Şile'de Sahilköy Karaburun mevkiisi açıklarında aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. 16 kişilik gemi mürettebatı Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tahliye edilmişti. 2018 Aralık ayından beri karaya oturduğu yerde duran gemi havadan görüntülendi. Karaya oturan gemide ekiplerin çalışmalarının ardından geminin adeta kaderine terk edildiği görüldü.
Geminin gövdesinden kırıldığı ve içine su dolduğu dikkat çekti. (MB-EY-
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