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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şile'de karaya oturan geminin mürettebatı kurtarılmaya başladı

Şile'de karaya oturan geminin mürettebatı kurtarılmaya başladı

Sistemin görüntüsü

Argo Kargo Gemisi 

-Mürettebat kurtarılması
-Genel detay

( İSTANBUL -2) - Mürettebat,gemiden varagele sistemi karaya alınıyor İSTANBUL

- Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinde mahsur kalan mürettebat Varagele sistemi ile kurtarılmaya başlandı. Şile’deki Sahilköy Karaburun açıklarında makine arızası yaşayan Natalia isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar ve akıntı nedeniyle kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. Yan yatan gemide mahsur kalan mürettebat kurtarılmaya başlandı. Mürettebat halata yerleştirilen bir sepete bindirilme ile gerçekleştirilen ve adına varagele denilen sistemle kurtarılarak karaya çıkarılıyor.
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